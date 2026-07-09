يابانية تغلق فم رفيقتها في السكن بالخيط والإبرة.. والشرطة تتدخل

خبرني - في واقعة مأساوية، أُلقي القبض على امرأة يابانية بتهمة خياطة شفتي امرأة أخرى كانت تعيش معها في نفس الشقة السكنية، مما تسبب في إصابات جعلتها عاجزة عن الأكل أو الكلام.

وفيما ما زالت الشرطة تحقق في أسباب وملابسات الحادث، لم تعلن الدوافع وراء ما حدث، إلا أن الفاعلة ربما تكون لجأت إلى ذلك من أجل وقف صديقتها عن الكلام ومنعها من الإزعاج المتواصل.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد اعتقلت الشرطة اليابانية ماساي ساكوراي البالغة من العمر 49 عاماً، وهي عاملة بدوام جزئي، وذلك يوم الاثنين الماضي في مدينة كوغا بمحافظة إيباراكي (شمال شرقي طوكيو)، وذلك على خلفية الهجوم المزعوم على رفيقتها في السكن البالغة من العمر 42 عاماً.

التحقيقات جارية

وذكرت الشرطة أن ساكوراي استخدمت إبرة وخيطاً لخياطة شفتي المرأة معاً، وذلك في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم 29 يونيو الماضي. ولم تُفصح الشرطة عما إذا كانت ساكوراي قد اعترفت بالتهم الموجهة إليها، لكنها أعلنت أنها تحقق في الدافع وملابسات الاعتداء، كما تحقق في طبيعة العلاقة بين السيدتين.

وأفاد موقع "جابان توداي" بأن الضحية تمكنت من الفرار من المنزل في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم التالي أثناء غياب ساكوراي. وقد ركضت المرأة -التي كانت ترتدي كمامة بيضاء- نحو متجر قريب وسلمت أحد الموظفين ورقة كُتب عليها "الرجاء مساعدتي"، حيث لم تكن قادرة على الكلام بسبب إصاباتها، فقام الموظف بإبلاغ الشرطة على الفور.

وصرحت المرأة لاحقاً للشرطة بأن خوفها من ساكوراي هو ما منعها من الهروب في وقت أبكر، قائلة: "كنتُ خائفة من ساكوراي، ولذلك لم أستطع الهرب على الفور".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن المرأتين كانتا تعيشان معاً في منزل ساكوراي منذ حوالي شهر أبريل 2025. وأشارت الشرطة إلى وجود أشخاص آخرين كانوا يقيمون في المنزل أيضاً، وأنها تقوم باستجوابهم كجزء من التحقيق. كما يدرس المحققون احتمالية أن يكون بعض هؤلاء الأشخاص قد تواجدوا في المكان أثناء وقوع الحادث.