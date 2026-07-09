نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV

خبرني - أعلنت نهج المنار (NAM)، الوكيل الحصري لعلامة GWM في الأردن، عن الإطلاق الرسمي لسيارة HAVAL V7 الجديدة كلياً، والتي وصلت إلى السوق الأردني بنسختين متطورتين HEV وPHEV، لتقدم مفهوماً جديداً في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات SUV، يجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الذكية، والكفاءة العالية.



ويأتي إطلاق HAVAL V7 في وقت يشهد فيه السوق الأردني اهتماماً متزايداً بالسيارات الهجينة والكهربائية القابلة للشحن، حيث يبحث العملاء عن سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وأكثر ملاءمة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، دون التنازل عن الأداء أو الراحة أو الأمان.

وتعتمد HAVAL V7 HEV على نظام هجين ذاتي الشحن، فيما تأتي HAVAL V7 PHEV بنظام هجين قابل للشحن يوفر مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 135 كيلومتراً، مع مدى قيادة إجمالي يصل لغاية الـ 1000 كيلومتر، مما يجعلها خياراً عملياً ومتقدماً للاستخدام اليومي داخل المدينة، وللرحلات الطويلة خارجها.

وتولد السيارة قوة تصل إلى 247 حصاناً في نسخة HEV و364 حصاناً في نسخة PHEV، مع عزم دوران يبلغ 760 نيوتن متر في كلا النسختين، إلى جانب نظام الدفع الرباعي الذكي Hi4 4WD، و8 أوضاع قيادة تناسب مختلف التضاريس، بالإضافة إلى قفل تفاضلي خلفي Rear Differential Lock لتعزيز الأداء والثبات على الطرق الوعرة.

وتتميز HAVAL V7 بتصميم خارجي جريء يعكس شخصية عصرية قوية، مع حضور لافت على الطريق، إلى جانب مقصورة داخلية واسعة ومريحة صممت لتناسب العائلات والاستخدام اليومي.

كما تأتي السيارة مزودة بمجموعة من التقنيات الذكية وأنظمة الراحة والترفيه، بما يعزز تجربة القيادة ويمنح السائق والركاب مستوى متقدماً من العملية والرفاهية.

وعلى مستوى السلامة، تم تجهيز HAVAL V7 بمجموعة متقدمة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، بما ينسجم مع توجه GWM نحو تقديم سيارات أكثر ذكاءً واعتمادية، وتوفير تجربة قيادة آمنة ومريحة على مختلف الطرقات، سواء داخل المدينة أو خلال الرحلات الطويلة.

وقال السيد عمار الكفارنة المدير العام لشركة نهج المنار:

“إطلاق HAVAL V7 في الأردن يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية نهج المنار لتقديم سيارات هجينة ومتطورة تلبي احتياجات السوق الأردني، خاصة مع تزايد توجه العملاء نحو السيارات التي تجمع بين القوة، الكفاءة، الاعتمادية، والتكنولوجيا.



نحن نؤمن أن HAVAL V7 ستكون إضافة قوية لفئة سيارات الـSUV الهجينة في الأردن بفضل ما تقدمه من أداء وتجهيزات وقيمة مقابل السعر.”

وتوفر نهج المنار واحدة من أقوى برامج الكفالة في السوق، حيث تأتي HAVAL V7 مع كفالة لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، أيّهما أسبق، بالإضافة إلى كفالة للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، مما يعكس ثقة GWM بجودة واعتمادية سياراتها.

وتتوفر HAVAL V7 HEV بسعر يبدأ من 28,500 دينار أردني، فيما تتوفر HAVAL V7 PHEV بسعر يبدأ من 31,500 دينار أردني، لتقدم قيمة استثنائية ضمن فئتها من حيث الأداء، التجهيزات، التقنيات، والكفالة.

وتواصل نهج المنار تعزيز حضور علامة GWM في السوق الأردني من خلال تقديم طرازات حديثة، وخدمات ما بعد بيع متكاملة، وبرامج كفالة منافسة، بما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة امتلاك موثوقة ومتكاملة لعملائها في الأردن.

وتتوفر HAVAL V7 الجديدة كلياً الآن في صالة عرض GWM – نهج المنار في شارع مكة، بالقرب من دوار الكيلو، مع إمكانية الحجز وتجربة القيادة، حيث يمكن للعملاء التعرف على النسختين HEV وPHEV، ومقارنة الخيارات المتاحة، والاستفادة من عروض الإطلاق وخدمات ما بعد البيع.

