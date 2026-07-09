الملكية : لا تعديل على مواعيد رحلاتنا

الملكية الأردنية: سلامة المسافرين أولوية ولا تغييرات على الرحلات

الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات

الملكية الأردنية تؤكد استمرار الرحلات وفق مواعيدها الحالية

خبرني - أكدت الملكية الأردنية عدم إجراء أي تعديل على مواعيد رحلاتها الجوية حتى الآن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في المملكة على خلفية تعرض الأجواء لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي ، الخميس، إنه لا يوجد أي تعديل على مواعيد الرحلات الجوية، مؤكدا أن الشركة تضع سلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها.

وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية تنسق أولا بأول مع الجهات المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وسلاح الجو، والحكومة، وهيئة تنظيم الطيران المدني، لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم.

وأكد أنه سيتم إبلاغ المسافرين في حال طرأ أي تعديل على الرحلات الجوية، داعيا إلى عدم القلق، ومشيرا إلى أن "الأمور مطمئنة".

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أعلن إطلاق صفارات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران.

وأكد المومني أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة تعاملت مع الحادثة وتصدت لها، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، كما دعا المواطنين والقاطنين إلى الالتزام بالإرشادات والمعلومات الصادرة عن الجهات المعنية، وتجنب نشر الأخبار المغلوطة.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، مبينا أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.