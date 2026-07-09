أسعار القهوة مستمرة بالارتفاع في العامين المقبلين

خبرني - توقعت "لافاتزا" الإيطالية، إحدى أكبر شركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن تقلبات السوق ونقص الإمدادات سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية جوزيبي لافاتزا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن السوق تحتاج إلى استعادة الاستقرار قبل الحديث عن خفض الأسعار، موضحا أن ذلك يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف لافاتزا أن حالة عدم اليقين أصبحت السمة السائدة في سوق القهوة، قائلا إن "عدم الاستقرار هو الثابت الجديد"، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بالأحوال الجوية والإمدادات.

وجاءت تصريحات مسؤول بعدما سجلت عقود قهوة أرابيكا في نيويورك أكبر ارتفاع يومي لها خلال 26 عاما مطلع الأسبوع (جلسة الاثنين)، قبل أن تتراجع في الجلسة التالية، في مؤشر على استمرار التقلبات الحادة في السوق.

وتعتبر قهوة أرابيكا وقهوة كانيفورا (روبوستا) النوعين التجاريين الرئيسيين ضمن أنواع القهوة في العالم.

ورغم أن توقعات محصول قياسي في البرازيل كانت قد عززت الآمال بانخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في عام 2025، فإن هذه التوقعات تراجعت مع تقلص المخزونات العالمية، وتأخر موسم الحصاد في البرازيل، وعودة المخاوف من تأثير ظاهرة النينيو على الإنتاج.