جامعة الشرق الأوسط تستضيف نهائيات مسابقة

خبرني - استضافت جامعة الشرق الأوسط المرحلة النهائية من مسابقة "أقنعني"، التي ينظمها برنامج "أنا أشارك" التابع للهيئة المستقلة للانتخاب، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية، في فعالية جسدت التنافس الفكري الهادف، وعززت قيم الحوار المسؤول والمشاركة الواعية.

افتتح الفعالية عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، قائلًا في كلمته إن استضافة الجامعة لهذه المسابقة تنسجم مع رسالتها في إعداد قيادات شبابية تمتلك أدوات التفكير النقدي، والحوار البنّاء، والإقناع القائم على الحجة والمنطق، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق جامعة الشرق الأوسط بالمركز الثالث، في إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به طلبة الجامعة، وقدرتهم على المنافسة في المحافل الوطنية.

هذا وأجرى نائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، جولة ميدانية في قاعات المسابقة، اطلعا خلالها على مجريات المنافسات، وأشادا بالمستوى الفكري والمهاري الذي تتيحه المسابقة لمشاركيها.

وتتناول المسابقة عدة محاور رئيسية هي: قانون الانتخاب النافذ، القائمة العامة ودورهما في تشكيل كتل برلمانية فاعلة، الأحزاب السياسية وبرامجها، تمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي، قضايا التطرف، خطاب الكراهية، الأخبار المضللة، وأسباب تراجع مشاركة طلبة الجامعات في الحياة السياسية.