مياه إربد توضح حقيقة فيديو (نافورة المياه) - فيديو

خبرني - ​أكد مدير إدارة مياه محافظة اربد المهندس صالح المومني أن مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر تسربا للمياه من أحد الخطوط في محافظة إربد بارتفاعات عالية يعود لإجراء روتيني وطبيعي يقوم به المقاول المسؤول لتجربة الخط وضغطه قبل دخوله الخدمة بشكل رسمي مشيرا إلى عدم وجود أي خلل أو كسر في الشبكة.

​وأوضح المهندس المومني أن المياه المتدفقة في الفيديو ليست ناتجة عن انفجار خط أو تلف في التمديدات بل هي مياه مخصصة لعمليات الفحص الفني والتشغيلي مبينا أن المقاول يقوم بشرائها على نفقته الشخصية لتنفيذ عملية الضغط والتأكد من سلامة الخط وجاهزيته.

​وشدد المومني على حرص شركة مياه اليرموك المستمر على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين والتعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة مؤكدا أن الشركة تضع جودة الخدمات وكفاءة شبكات المياه في مقدمة أولوياتها داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحقق من طبيعة الأعمال الميدانية قبل تداول أي مقاطع مصورة تجنباً لإثارة القلق