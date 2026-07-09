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  • كيف حوّل الأستاذ نسيم اللبدي (تاريخ الأردن) من مادة حفظ إلى فيلم أنيمي وقصص مصورة؟

كيف حوّل الأستاذ نسيم اللبدي (تاريخ الأردن) من مادة حفظ إلى فيلم أنيمي وقصص مصورة؟

  • 09 تموز 2026
  • 14:20
كيف حوّل الأستاذ نسيم اللبدي تاريخ الأردن من مادة حفظ إلى فيلم أنيمي وقصص مصورة

خبرني  -  في خطوة غير مسبوقة أحدثت تفاعلاً واسعاً في الأوساط التعليمية الأردنية، نجح أستاذ مادة تاريخ الأردن، نسيم اللبدي، في قيادة ثورة نوعية حقيقية في أساليب التدريس، محولاً المادة التي طالما عُرفت بالزخم والحفظ الجامد إلى تجربة بصرية ممتعة وتفاعلية تأسر عقول الطلبة.

الأستاذ اللبدي لم يكتفِ بالأساليب التقليدية، بل ابتكر أدوات تعليمية تواكب جيل الشباب والتقدم التكنولوجي، من خلال إطلاق "دوسية القصص المصورة" (قصصComic Book) و*"فيلم أنيمي تعليمي"* يجسد أحداث تاريخ الأردن وكأنها رواية مشوقة

 

من التلقين إلى التشويق: "استخدام الذكاء الاصطناعي بالذكاء التعليمي "

تعتمد الفكرة الأساسية التي أطلقها اللبدي على تحويل النصوص الطويلة والمعقدة في كتاب تاريخ الأردن إلى سيناريو وحوار تفاعلي مدعوم برسومات "الكوميكس" عالية الجودة. هذا الأسلوب ساعد طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) على ربط المعلومة بالصورة الذهنية، مما يسهل عملية الحفظ طويل الأمد ويقلل من التوتر المصاحب للمادة.

 

فيلم الأنيمي.. سابقة في التعليم الأردني

ولم تتوقف الابتكارات عند الورق؛ بل نقل الأستاذ نسيم اللبدي التجربة إلى الشاشة من خلال إنتاج فيلم أنيميشن (أنيمي) يحاكي المحطات التاريخية البارزة للمملكة. الفيلم يدمج بين المتعة البصرية والدقة العلمية، مما جعل الطلبة يقبلون على دراسة المادة بشغف كبير وكأنهم يتابعون عملاً درامياً مشوقاً، وليس درساً أكاديمياً.

وفي تصريح له حول هذه المبادرة، أكد الأستاذ نسيم اللبدي:

"الجيل الحالي هو جيل بصري وتكنولوجي بامتياز، ومهمتنا كمربين لا تقتصر على تلقين المعلومة، بل ابتكار وسائل تجعل الطالب يحب ما يتعلمه. تاريخ الأردن تاريخ عظيم ومليء بالبطولات، وتحويله إلى قصص مصورة وأنيمي هو أقل ما يمكن تقديمه لتبسيط هذا الإرث لشبابنا وصناع مستقبلنا".

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