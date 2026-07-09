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السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

  • 09 تموز 2026
  • 14:09
السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

خبرني - أصدرت السفارة الأميركية في عمّان، الخميس، إنذارًا أمنيًا لرعاياها في الأردن، دعتهم فيه إلى الاحتماء الفوري داخل المباني، عقب ورود تقارير عن وجود صواريخ أو طائرات مسيّرة في الأجواء الأردنية.

وقالت السفارة، في منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن على المواطنين الأميركيين الموجودين في الأردن البحث فورًا عن مكان يوفر غطاءً علويًا وملجأً مناسبًا، والبقاء داخل المباني، مع متابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المحلية.

وأضافت أنها ستواصل تقييم تطورات الوضع، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة.

كما أوصت السفارة رعاياها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر المستجدات، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر رحلاتهم الجوية، إضافة إلى توخي الحذر، والبقاء يقظين لأي أمور غير اعتيادية.

وأشارت إلى أنه في حال التعرض لخطر مباشر، ينبغي الاتصال بالأجهزة الأمنية الأردنية عبر رقم الطوارئ (911).

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