لماذا غابت الملكة رانيا عن حضور كأس العالم؟

خبرني - غابت الملكة رانيا العبدالله عن مرافقة الملك عبدالله الثاني خلال رحلته الخاصة إلى الولايات المتحدة الأميركية لدعم المنتخب الوطني في مشاركته بكأس العالم، فيما كشف إعلانها الأخير عن السبب وراء ذلك.

وأعلنت الملكة، عبر حسابها على "إنستغرام"، أن الأميرة إيمان بنت عبدالله تنتظر مولودها الثاني، مؤكدة أنها فضّلت البقاء إلى جانب ابنتها خلال الفترة الماضية لرعايتها.

ونشرت الملكة صورة للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، وعلّقت عليها: "فرحة جديدة بالطريق… مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة"، وأضافت: "الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب".

وشهدت مباريات كأس العالم حضور الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، وابنتهما الأميرة إيمان، إلى جانب الأمير هاشم، فيما غابت الملكة رانيا عن الزيارة بسبب بقائها إلى جانب الأميرة إيمان خلال فترة حملها.