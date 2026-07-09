كاتس رداً على ترمب: لم نطلب إذناً للبقاء في لبنان

خبرني - رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيه الأخير إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات.

حيث كتب كاتس على منصة "إكس"، الخميس، قائلا: "لم نطلب إذناً من أي طرف لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن لكي نبقى فيه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كاتس القول: "من حقنا وواجبنا حماية سكان الجليل والمواطنين الإسرائيليين من تهديدات حزب الله، المنظمة "الإرهابية" التي تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل".

كما أضاف: "وأوضحنا أيضاً أنا ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: إننا سنواصل البقاء بالمنطقة الأمنية في لبنان، وسنعمل من داخلها بحسب الحاجة لذلك، إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان، وإزالة التهديد لسكان الشمال".

تصريح ترمب

والأربعاء قال ترمب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، لأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة، رغم تصريحات نتنياهو التي تشير إلى خلاف ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي للصحفيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، أنه ناقش الانسحاب مع نتنياهو.

وقال ترمب: "نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، وأعتقد أنهم يريدون ذلك، من ثم لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان. نعم سينسحبون. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام".

لا انسحاب طالما حزب الله يشكل تهديدا

وزار نتنياهو أراضي لبنانية تحتلها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وأبلغ الجنود أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران يشكل تهديدا.

وتوصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية في 26 يونيو إلى اتفاق أمني بوساطة أميركية، تسلم إسرائيل بموجبه منطقتين للجيش اللبناني.