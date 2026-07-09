ميتا تستثمر 9 مليارات دولار لبناء أكبر مركز بيانات في كندا

خبرني - أعلنت شركة ميتا عن استثمار يتجاوز 9 مليارات دولار لبناء أول مركز بيانات لها في كندا، في خطوة تعكس تسارع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ضمن سباق محتدم مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير قدراتها الحاسوبية.

وقال نائب رئيس ميتا المسؤول عن تطوير مراكز البيانات، غاري ديماسي إن المنشأة الجديدة ستقام في مقاطعة ألبرتا غرب كندا، وستكون "الأول لنا في كندا والأكبر خارج الولايات المتحدة".

وأضاف أن المركز سيمتد على مساحة تقارب 270 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 13 مليار دولار كندي (9 مليارات دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن الإعلان جاء في مدينة كالغاري على هامش مهرجان الروديو السنوي.

من جهتها، وصفت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، المشروع بأنه "أحد أكبر استثمارات القطاع الخاص في تاريخ كندا"، معتبرة أنه يعزز مكانة المقاطعة مركزا رئيسيا للاستثمارات التكنولوجية.

وتأتي الخطوة في إطار خطة ميتا لتسريع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بعدما كثفت الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إنفاقها للحاق بمنافسين مثل غوغل وأوبن إيه آي وأنثروبيك.

وتخطط الشركة لضخ استثمارات تصل إلى 145 مليار دولار خلال عام 2026، أي ما يقارب ضعف إنفاقها في العام الماضي، مع توجيه الجزء الأكبر منها إلى إنشاء وتوسعة مراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشهد العالم طفرة في بناء مراكز البيانات مع الارتفاع الكبير في الطلب على القدرات الحاسوبية، إلا أن هذه المشاريع تواجه انتقادات متزايدة، خاصة في الولايات المتحدة، بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه، إضافة إلى الضوضاء التي تنتجها ومحدودية فرص العمل التي توفرها مقارنة بحجم الاستثمارات فيها.