1600 طالب وافد يتقدمون للجامعات الأردنية.. وماليزيا تتصدر قائمة الإقبال

خبرني - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقبال لافت من الطلبة الوافدين على الجامعات الأردنية للعام الجامعي الحالي، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ أتاحت الوزارة القبول مطلع الشهر الماضي ولغاية اليوم 1600 طالب وطالبة، في مؤشر يعكس تنامي الثقة بمستوى التعليم العالي الأردني وجودة برامجه الأكاديمية، وسط تسهيلات إلكترونية تتيحها الوزارة لتبسيط إجراءات القبول والتسجيل على هذه الفئة من الطلبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم الخميس، إن الطلبة الماليزيين تصدروا القائمة بأعلى نسبة إقبال، تلاهم الطلاب من فلسطيني الـ48 ثم طلبة المملكة العربية السعودية فالطلبة من سوريا وأخيرا الطلبة من العراق.

وأوضح أن هذا الإقبال المتزايد من الطلبة الوافدين يعكس الثقة المتنامية بمستوى التعليم العالي الأردني وجودة برامجه الأكاديمية المعتمدة، مؤكدا أن الوزارة تواصل متابعة إجراءات القبول والتسجيل لضمان استيعاب أعداد الطلبة الوافدين ضمن الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشار إلى أن الجامعات الأردنية تحظى بمكانة إقليمية متميزة تجعلها وجهة مفضلة للطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات، مبينا أن الوزارة ماضية في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات قبول هذه الفئة من الطلبة وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال مراحل التسجيل.

وبين الخطيب، أن هذا الإقبال يأتي في ظل اعتماد الوزارة على نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، الذي أطلقته لأول مرة اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025، مؤكدا أن جميع طلبات القبول الواردة حاليا تتم معالجتها حصرا من خلال هذا النظام، تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي الذي حظر على الجامعات والكليات الأردنية الرسمية قبول أي طالب وافد من داخل المملكة أو خارجها إلا من خلاله.

وأشار إلى أن النظام يمنح الطالب الوافد القبول المبدئي أو النهائي وهو في بلده، ويختصر عليه الوقت والجهد والمال، إذ يمكنه من التأكد من انطباق شروط القبول عليه قبل قدومه إلى الأردن، مؤكدا أن المسجل العام في كل جامعة يتولى إجراءات القبول ويمنح الطالب رده خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من وصول طلبه.

وبين أن إطلاق النظام جاء تنفيذا للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء، وتتابع تنفيذها لجنة استقطاب الطلبة الوافدين إلى جانب انسجامه مع أولوية "تطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن النظام يتيح للطالب الحصول على شهادة قيد المعادلة من وزارة التربية والتعليم عبر بوابة خاصة تدقق وثائقه ومعدلاته، كما يمكن مكاتب الملحقين والمستشارين الثقافيين لدول الطلبة من متابعة طلبات مواطنيهم إلكترونيا أولا بأول.

وأكد أن من أبرز أهداف النظام القضاء على ممارسات بعض الوسطاء الذين كانوا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة من الطلبة الوافدين مقابل تأمين قبولات قد تكون وهمية في كثير من الأحيان، مبينا أن النظام سيمكن الوزارة أيضا من رصد الدول الأكثر إقبالا على الجامعات الأردنية لاستهدافها بجهود تسويقية أوسع.

ودعا الخطيب الطلبة الوافدين الراغبين بالتقديم الى زيارة الموقع الإلكتروني "أدرس في الأردن" (https://studyinjordan.jo/ ) للاطلاع على معلومات شاملة عن الجامعات الأردنية وبرامجها ورسومها قبل تقديم طلباتهم عبر نظام القبول الموحد.