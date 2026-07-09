مركز الدراسات الاستراتيجية يطلب باحثا في تخصصات القانون وعلم الاجتماع والقانون

خبرني - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن حاجته لتعيين باحث مساعد برتبة الدكتوراه، في تخصصات علم الاجتماع أو الاقتصاد أو القانون.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلًا على درجتي البكالوريوس والماجستير في أحد مجالات المعرفة، وأن يحمل درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة من جامعة مصنفة ضمن أول 500 جامعة عالميًا وفق تصنيف QS أو شنغهاي.

كما اشترطت أن يكون المتقدم، إذا كان خريج جامعة من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، حاصلًا على شهادة IELTS Academic بعلامة لا تقل عن (7)، أو TOEFL بعلامة لا تقل عن (94)، أو ما يعادلها.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وألا يقل تقديره في البكالوريوس عن "جيد"، وفي الماجستير والدكتوراه عن "جيد جدًا"، وأن يستوفي الشروط الأكاديمية والإدارية الواردة في الإعلان.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر صفحة الوظائف على موقع الجامعة، مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة في ملف (PDF) واحد، اعتبارًا من صباح 15 يوليو/تموز 2026 وحتى مساء 19 يوليو/تموز 2026.

التفاصيل عبر الإعلان