ربع نهائي كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن قمة المغرب وفرنسا

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس، إلى ملعب جيليت ستاديوم، حيث يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا لـ"أسود الأطلس"، بعدما انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2022 بفوز فرنسا (2-0)، بينما يسعى المغرب هذه المرة إلى كتابة فصل جديد من تاريخه وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا.

موعد المباراة

اليوم الخميس الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وموسكو، 22:00 بتوقيت المغرب،

على ملعب جيليت ستاديوم – فوكسبورو في الولايات المتحدة.

القنوات الناقلة

ستنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS على القنوات:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 5

beIN SPORTS MAX 6

كما ستبث المباراة مجانا عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية داخل المغرب.

وبلغ المنتخب الفرنسي ربع النهائي بعد فوزه على باراغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، خلف المتصدر ليونيل ميسي (8 أهداف).

أما المنتخب المغربي، فتأهل بعد فوز كبير على كندا بثلاثية نظيفة، مواصلا عروضه القوية في البطولة.

ويدخل "أسود الأطلس" المباراة دون هدافه إسماعيل صيباري، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة كندا، وأكد المدرب محمد وهبي عدم جاهزيته للمشاركة.

التشكيل المتوقع

المغرب

حراسة مرمى: بونو

دفاع: حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – مزراوي

خط وسط: نائل العيناوي – أيوب بوعدي – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس

هجوم: إبراهيم دياز – سفيان رحيمي

فرنسا

حراسة مرمى: مايك مينيان

دفاع: جول كوندي – أوباميكانو – ساليبا – لوكا ديني

خط وسط: مانو كوني – أدريان رابيو – مايكل أوليسيه

هجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – ديزيريه دوي.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، فرنسا فازت في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، فيما حقق المغرب فوزا واحدا بركلات الترجيح في مباراة ودية بعد التعادل.

ويبقى أبرز لقاء بينهما في نصف نهائي كأس العالم 2022، عندما حسم المنتخب الفرنسي المواجهة بنتيجة (2-0).

المواجهة المرتقبة تمثل فرصة تاريخية للمغرب لكسر العقدة الفرنسية، ومواصلة الحلم العربي والإفريقي في مونديال 2026.