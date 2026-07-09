بعد سرقة لوحات فنان روسي.. إلزام مصممة مصرية بتعويض 2 مليون جنيه

خبرني - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بإلزام المصممة غادة والي بسداد تعويض مدني قدره مليونا جنيه لصالح الفنان الروسي جورجي كرواسوف، في قضية الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لرسوماته واستخدامها في تصميمات داخل عدد من محطات مترو الأنفاق دون الحصول على موافقته.

وتعود الأزمة إلى عام 2022، حينما أثار الفنان الروسي جورج كوراسوف جدلاً بالحديث عن سرقة غادة والي 4 من تصميم لوحاته، واستخدامها بتغييرات طفيفة في إحدى محطات المترو المصرية كجداريات، تحديداً في محطة مترو كلية البنات في القاهرة.

وقال الفنان الروسي كوراسوف، إن تاريخ إحدى لوحاته الأربع المستخدمة من دون إذنه، يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ 27 عاماً.

وحول اللوحات المسروقة، قالت غادة والي في التحقيقات، إن شركتها تقدمت للحصول على مناقصة لعمل رسومات على جدران محطات المترو، وبالفعل حصلت على المناقصة، نافية سرقتها للرسومات محل التحقيقات.



"مصدر اللوحتين واحد"

وكانت غادة والي قد أعلنت في تصريحات صحافية سابقة أن لوحاتها ضمن جدارية محطة مترو أنفاق القاهرة، التي تسببت في الأزمة، ربما تشبه لوحة الفنان الروسي، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن مصدر اللوحتين واحد، وهو الفن الفرعوني القديم.

وكانت والي قد أدينت عام 2024 بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي، حيث قال حينها أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس لمدة 6 أشهر لاتهامها بسرقة رسومات مترو الأنفاق "مُرضٍ للجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني: "لا نعقب على الأحكام بالإيجاب والسلب، لكن من المنظور العام الحمد لله نحن في دولة قانون، وتتسم بعدالة القضاء الخاص بها واحترام القوانين كافة".

وكان الفنان الروسي قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بإلزام غادة والي بسداد تعويض قدره 150 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة استخدام أعماله الفنية، قبل أن تقضي المحكمة بإلزامها بدفع مليوني جنيه.