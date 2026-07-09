صيدلانية تكشف قاعدتين أساسيتين لضمان فعالية الأدوية

خبرني - أوضحت الصيدلانية ناتاليا تيموخينا الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية، لتجنب المشكلات الصحية، وكشفت عن قاعدتين أساسيتين يجب الالتزام بهما.

أولا: يجب تناول الأدوية مع 100 إلى 200 ملليلتر من الماء النقي. ولا يُنصح بتناولها مع الشاي أو القهوة أو الحليب أو العصائر، لأن بعض هذه المشروبات قد تتداخل مع امتصاص الأدوية وتؤثر في فعاليتها.

ثانيا: يجب الالتزام بتعليمات تناول الدواء بدقة. فإذا نصت التعليمات على تناوله على معدة فارغة، فهذا يعني أن تكون المعدة خالية من الطعام، ويكون ذلك عادة قبل تناول الوجبة بنحو 30 دقيقة، أو بعد ساعتين على الأقل من آخر وجبة.

وتوضح أن مصطلح "قبل الوجبات" يشير عادة إلى الفترة التي تسبق تناول الطعام بـ30 إلى 60 دقيقة، بينما يعني مصطلح "أثناء الوجبات" تناول الدواء خلال الوجبة، أما مصطلح "بعد الوجبات" فيعني تناوله بعد نحو 30 دقيقة من الانتهاء من الطعام.

وتقول: "يختلف تأثير الطعام في الأدوية اختلافا كبيرا. ففي بعض الحالات، يعيق الطعام امتصاص الدواء، ما يؤدي إلى انخفاض تركيز مادته الفعالة في الدم، وبالتالي تراجع فعالية العلاج. وفي حالات أخرى، وعلى العكس، يعزز الطعام امتصاص الدواء، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في الدم بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة خطر الآثار الجانبية."