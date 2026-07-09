إيران.. مشهد تستعد لمراسم تشييع ودفن جثمان خامنئي في مرقد رضوي

خبرني - أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن مدينة مشهد تستعد اليوم الخميس لمراسم تشييع ودفن جثمان المرشد الإيراني الراحل، بعد مراسم مماثلة أقيمت في طهران وقم والعراق.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصادر محلية أن الجثمان وصل إلى مشهد وسط استقبال شعبي، على أن تقام مراسم التشييع ثم الدفن في مرقد الإمام الرضوي.

وأضافت أن مؤسسة "أستان قدس رضوي" أعدت برنامجا ثقافيا وإعلاميا خاصا لمرافقة المراسم، يشمل صلوات على الجثمان وأفراد أسرته في المرقد، إلى جانب فعاليات عزاء متواصلة بمشاركة قراء قرآن وشخصيات دينية.

وأشارت إلى أن المراسم ستتوزع على محيط المرقد ومناطق قريبة منه، مع تخصيص مسارات لتنظيم حركة الحشود والمشاركين.

ومع ساعات الصباح احتشد المشيعون في مشهد ورفعوا الرايات الحمر طلبا للثأر لدماء خامنئي، معتبرين أن "الثأر يتم بإنهاء الانتشار الأمريكي في المنطقة"، وفق ما أوردت قناة "إيران بالعربية".

وتعد هذه المراسم المحطة الأخيرة في أسبوع الحداد الرسمي الذي بدأ الجمعة الماضية بتشييع رسمي في العاصمة طهران، عقب مقتل المرشد الإيراني في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.