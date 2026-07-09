مستشفى الملك المؤسس ينجح بعملية دقيقة لعلاج الصرع المقاوم للأدوية

خبرني - في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، نجح فريق جراحة الصرع متعدد التخصصات في إجراء عملية متقدمة لاستئصال البؤرة الصرعية لمريضة تبلغ من العمر 30 عاماً كانت تعاني من صرع مقاوم للعلاج الدوائي، وذلك باستخدام تقنية جراحة الدماغ أثناء اليقظة (Awake Craniotomy).

وقد قاد التقييم العصبي قبل الجراحة الدكتور أحمد ياسين، أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب وأمراض الصرع والشحنات الدماغية الزائدة، حيث أظهرت الفحوصات المتقدمة، والتي شملت التصوير بالرنين المغناطيسي، والتخطيط المطول للدماغ بالفيديو، والتصوير الوظيفي للدماغ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، تطابقاً دقيقاً في تحديد البؤرة الصرعية ضمن الفص الجبهي الأيسر بالقرب من منطقة اللغة، مما أكد ملاءمة الحالة للعلاج الجراحي.

وأجرى العملية الدكتور عامر جرادات، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الصرع والشحنات الدماغية الزائدة، باستخدام تقنية جراحة الدماغ أثناء اليقظة.

وخلال العملية، تولّى الدكتور أحمد ياسين توجيه الاستئصال الجراحي بصورة مباشرة من خلال التخطيط الكهربائي المباشر لقشرة الدماغ (Intraoperative Electrocorticography - ECoG)، والذي أظهر أعلى النشاطات الصرعية في الجزء الخلفي من الآفة، مما ساعد على تحديد حدود الاستئصال الأمثل. كما شارك بالتعاون مع الدكتور عامر جرادات في تحديد ورسم المناطق الوظيفية للقشرة الدماغية أثناء إبقاء المريضة مستيقظة، حيث طُلب منها العدّ والتسمية خلال التحفيز الكهربائي للقشرة الدماغية، الأمر الذي مكّن الفريق من تحديد منطقة اللغة بدقة والمحافظة عليها، بما يضمن إزالة البؤرة الصرعية مع تجنب أي ضرر قد يؤثر في القدرة على الكلام أو اللغة.

وتُعد جراحة الدماغ أثناء اليقظة من أكثر العمليات العصبية تقدماً، إذ تتيح تحقيق أفضل توازن ممكن بين إزالة البؤرة المسببة للنوبات والمحافظة على الوظائف العصبية الحيوية، خاصة عندما تكون الآفة قريبة من مراكز اللغة أو الحركة، وهو ما يرفع من فرص السيطرة على النوبات مع الحفاظ على جودة حياة المريض.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدعم المستمر الذي يوليه مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، الأستاذ الدكتور حسان البلص، لتطوير الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية، وتعزيز العمل بروح الفريق متعدد التخصصات، بما يسهم في ترسيخ مكانة المستشفى كمركز مرجعي وطني وإقليمي في تشخيص وعلاج الصرع المقاوم للأدوية وجراحات الصرع المتقدمة. ويؤكد هذا النجاح المستوى المتقدم الذي وصلت إليه فرق أمراض الدماغ والأعصاب وجراحة الدماغ والأعصاب والتخدير وفسيولوجيا الدماغ والأشعة العصبية، وقدرتها على تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، بما ينعكس إيجاباً على نتائج المرضى وجودة حياتهم.