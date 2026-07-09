رثاء لاحمد عطاالله ارشيد الطراونه (ابو جواد)

اللهم ارحمَ روحًا كانت تملأ أيامَنا نورًا، وتزرع في قلوبنا الفرح بابتسامتها الصادقة، ونظراتها الجميلة التي لن تُنسى.

إلى جنات الخلد يا أخي الحبيب أحمد.. رحمك الله رحمةً واسعة، وغفر لك، وعفا عنك، وأكرم نزلك، ووسّع مدخلك، وجعل قبرك روضةً من رياض الجنة، ونوّر لك فيه، وثبّتك عند السؤال، وأسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم إن أحمد في ذمتك وحبل جوارك، فاغفر له وارحمه، واعفُ عنه، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، واجمعنا به في جنات النعيم، غير خزايا ولا مفتونين.

سيبقى ذكرك الطيب حيًا في قلوبنا، وستبقى الدعوات تصلك ما حيينا.