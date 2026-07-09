*
الخميس: 09 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رثاء لاحمد عطاالله ارشيد الطراونه (ابو جواد)

  • 09 تموز 2026
  • 12:18
رثاء لاحمد عطاالله ارشيد الطراونه ابو جواد

 اللهم ارحمَ روحًا كانت تملأ أيامَنا نورًا، وتزرع في قلوبنا الفرح بابتسامتها الصادقة، ونظراتها الجميلة التي لن تُنسى.

 

إلى جنات الخلد يا أخي الحبيب أحمد.. رحمك الله رحمةً واسعة، وغفر لك، وعفا عنك، وأكرم نزلك، ووسّع مدخلك، وجعل قبرك روضةً من رياض الجنة، ونوّر لك فيه، وثبّتك عند السؤال، وأسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

 

اللهم إن أحمد في ذمتك وحبل جوارك، فاغفر له وارحمه، واعفُ عنه، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، واجمعنا به في جنات النعيم، غير خزايا ولا مفتونين.

 

سيبقى ذكرك الطيب حيًا في قلوبنا، وستبقى الدعوات تصلك ما حيينا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الأردن.. الخميس 9- 7- 2026
وفيَّات الأردن.. الخميس 9- 7- 2026
  • 2026-07-09 11:27
وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة .. اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن
وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة .. اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن
  • 2026-07-09 00:20
الاردن .. وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق المتقاعد عبدالله الحمادنة
الاردن .. وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق المتقاعد عبدالله الحمادنة
  • 2026-07-08 21:38
وفاة الأستاذ أيمن الحسن
وفاة الأستاذ أيمن الحسن
  • 2026-07-08 09:35
والدة الوزير السابق محمد عبيدات في ذمة الله - تفاصيل دفن الجثمان والعزاء
والدة الوزير السابق محمد عبيدات في ذمة الله - تفاصيل دفن الجثمان والعزاء
  • 2026-07-08 02:46
اربد : وفاة الفاضلة زينات جمعة ارملة المرحوم زياد الملقي
اربد : وفاة الفاضلة زينات جمعة ارملة المرحوم زياد الملقي
  • 2026-07-07 23:16