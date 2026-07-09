فتح باب التجنيد للالتحاق بجناح جامعة مؤتة العسكري.. وهذه شروط القبول

خبرني - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة/الجناح العسكري لعام 2026 (ذكور فقط)، اعتباراً من اليوم الخميس ولغاية يوم الخميس الموافق 30/07/2026.

ودعت الراغبين بتقديم طلب الالتحاق الدخول على الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo)، يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم/خيار الخدمات الحكومية/القوات المسلحة الأردنية.

وقالت إنه لن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.

* شروط القبول:

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون مواليد (01/01/2007) وما بعد.

جـ. أن تكون الحالة الاجتماعية (أعزب).

د. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

و. أن لا يقل الطول عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

ز. أن لا يقل معدل الطالب عن (65%) في الثانوية العامة بالفرعين (العلمي، الأدبي).

ح. أن لا يقل معدل الطالب عن (65%) في الثانوية العامة ضمن الحقول المذكورة تالياً وبما يتوافق مع السياسات العامة لقبول الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الصادرة عن مجلس التعليم العالي للعام الجامعي 2026/2027.

حقل الأعمال

حقل القانون والعلوم الشرعية

حقل العلوم والتكنولوجيا

حقل اللغات والعلوم الاجتماعية

حقل دمج الصحي + العلوم والتكنولوجيا

حقل دمج الهندسي + العلوم والتكنولوجيا

حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية + الأعمال

حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية + القانون والعلوم الشرعية

ط. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى تمس الأخلاق العامة.

ي. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الاخرى.

ك. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤته/الجناح العسكري، دورة الأئمة الجامعيين/كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية او البعثات العسكرية الخارجية).

* الوثائق المطلوبة:

(يتم ارفاق الوثائق بملف pdf واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

أ. هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب.

ب. شهادة الولادة الاصلية.

جـ. صورة مصدقة وواضحة عن دفتر العائلة للأب (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

د. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي. (للطلاب الذين أنهوا مرحلة الثانوية العامة)

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة الدائمة الأصلية من وزارة التربية والتعليم.

و. قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد عسكري من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ز. شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ح. صورة عن شهادة التعيين إذا كان أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.



