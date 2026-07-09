القوات المسلحة تعلن حاجتها لتجنيد مسعفين من حملة البكالوريوس والدبلوم

خبرني - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم) لتخصص (الإسعاف والطوارئ + الإسعاف الطبي المتخصص) برتبه رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم.

ودعت المديرية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله صباح يوم الاحد الموافق 12 تموز 2026 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 23 تموز 2026، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.

لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo ) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) .

الشروط:

أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

ب. أن يكون المتقدم من (مواليد 1/1/1997) فأعلى .

جـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

د. أن يكون حاصل على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية 0

هـ. أن لا يقل الطول المتقدم عن (160) سم وان يتناسب الطول مع الوزن .

و. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

* يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) كما يلي:

أ. يقوم الراغب بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني .

ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحب العلاقة بحيث يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل المركز العسكري للتجنيد .

جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

د. سيتم إبلاغ المتقدم بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية (SMS) على رقمي الهاتف والذي تم إدخالها من قبل المتقدم .



* الوثائق المطلوبة (يتم ارفاق الوثائق ادناه بملف PDF) .

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الرابط الالكتروني (https://dpatajneed.jaf.mail.jo/reg_file/sec.pdf) 0

ب. صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني .

جـ. الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها .

د. شهادة الدبلوم الاصلية أو صورة مصدقة عنها .

هـ. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية 0

و. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب.

ح. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين أو شهادة خطية تثبت بأن احد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت بان احد الوالدين مصاب عسكري أو شهادة استشهاد لأبناء الشهداء لمن ينطبق عليه ذلك.