حمد بن جاسم: الخليج بحاجة لإعادة نظر في سياسته تجاه طهران

خبرني - علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "انتهاء" الاتفاق المبرم مع طهران.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في تدوينة له على منصة "إكس"، أن سياسات الاتفاق على الهدن المؤقتة وتمديدها ستُبقي المنطقة تعاني من توترات وهجمات متبادلة قد تخرج عن السيطرة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في مضيق هرمز، بعد استهداف عدد من السفن، يجعل المنطقة عرضة لمثل هذه الأعمال، لأن إيران تستخدم المضيق لأهداف لا تخدم السلام والأمن، بل تخدم سياساتها التي لن تغيرها، وهي تجيد التعامل مع سياسات التفاوض المطاطي.

وأضاف الشيخ حمد: "مع أننا أعربنا عن سعادتنا بمذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة، وأشدنا بالجهود التي بذلت من أجلها، وخاصة من قبل بلادي قطر، فقد أصبح الآن واضحاً أن هذه المذكرة لم تكن ضرورية، ولن تحقق السلام والاستقرار المنشود، مع استمرار أجواء الحرب التي حالت دون الاتفاق على الحلول التي كان الطرفان يبحثانها في جنيف قبل الحرب، وكان من الأسهل الاتفاق عليها عوضا عن أساليب الهدن المؤقتة وما يرافقها من مفاوضات طويلة".

ودعا الشيخ حمد دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني موقف سياسي واضح وحازم، يلزم الجميع بعدم التعامل مع إيران قبل وضع النقاط على الحروف، مشيراً إلى أن إيران وجدت أن دول المنطقة تسابقت للتعامل معها من دون اتفاق يحدد ماهية وشكل العلاقات الجديدة، مما يمكنها من فعل ما تريد في مضيق هرمز وعلى جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة اليمن التي حركتها لخدمة مصالحها وابتزاز دول المنطقة.