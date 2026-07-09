كيف يمنع الجسم انتشار عدوى السالمونيلا؟

خبرني - تسلط دراسة جديدة الضوء على آلية داخل الجسم تساعد في الحد من انتشار السالمونيلا، ما يفسر اختلاف شدة الإصابة بين المرضى، ويفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف تعزيز المناعة.

وتعد بكتيريا السالمونيلا من أكثر مسببات التسمم الغذائي شيوعا، إذ تنتقل عادة عبر تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدا، والدواجن ومنتجات الألبان غير المبسترة، كما يمكن أن تنتقل من بعض الحيوانات الأليفة. وفي معظم الحالات تسبب العدوى أعراضا معوية مثل التقيؤ والإسهال، إلا أنها قد تتطور في بعض الأحيان إلى التهابات خطيرة تنتشر في أنحاء الجسم، مثل حمى التيفوئيد.

وهذا التباين في شدة الإصابة دفع الباحث كيووك كيم من جامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) وفريقه إلى البحث عن السبب الذي يجعل بعض الإصابات تظل محصورة في الأمعاء، بينما تتحول إصابات أخرى إلى حالات تهدد الحياة.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة الطب التجريبي، أن الخلايا المناعية الموجودة في عضو يعرف باسم المساريق تؤدي دورا أساسيا في الحد من انتشار البكتيريا أو، في بعض الحالات، السماح بتفاقم العدوى.

والمساريق عضو حلزوني الشكل يبلغ طوله نحو 1.8 متر، يقع في الجزء الخلفي من تجويف البطن، ويربط الأمعاء بأعضاء أخرى مثل الكبد والطحال والبنكرياس، كما يحتوي على شبكة من الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية والأعصاب.

وقال كيم، أستاذ علم الصيدلة والطب التجديدي في كلية الطب، إن الوظيفة الدقيقة للمساريق لا تزال غير مفهومة بالكامل، رغم ارتباطها التشريحي بالأمعاء الدقيقة والغليظة، ويعتقد الباحثون أنها توفر دعما هيكليا للأعضاء الداخلية وتشارك في تنظيم عمل الجهاز المناعي.

وركزت الدراسة على نوعين من الخلايا المناعية داخل المساريق، هما الخلايا البلعمية التي تتولى التخلص من الجراثيم والخلايا التالفة، والخلايا الوحيدة التي تنتقل عبر مجرى الدم إلى مواقع العدوى عند الحاجة.

وخلال تجارب أجريت على الفئران، اكتشف الباحثون أن التعاون بين هذين النوعين من الخلايا يساعد على منع انتشار السالمونيلا خارج الأمعاء.

كما أظهرت النتائج أنه عند إزالة الخلايا البلعمية من المساريق أثناء الإصابة، اندفعت أعداد كبيرة من الخلايا الوحيدة إلى العضو، ما يشير إلى أن الخلايا البلعمية تعمل على تنظيم دخولها، حفاظا على توازن الاستجابة المناعية، لأن زيادة أعداد الخلايا المناعية قد تؤدي إلى إتلاف الأنسجة السليمة.

ويرى كيم أن فهم العلاقة بين الخلايا البلعمية والخلايا الوحيدة في المساريق قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة تستهدف تنظيم عمل الجهاز المناعي، بما يساعد على علاج التهابات الجهاز الهضمي والحد من مضاعفات عدوى السالمونيلا.