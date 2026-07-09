وفيَّات الأردن.. الخميس 9- 7- 2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، 9-7-2026:

- ياسر أبو الهيجاء

- وليد الغول

- وحيد علي الفارع الخشاشنة

- هاشم أحمد العساسفة الحباشنة

- نواف محمد علي الخلايلة

- نهلا محمد أحمد دواغرة

- نهال توفيق سعيد نصراوي

- نشأت شوقة بشقوي

- نجمة ثاني الجراح

- منير حداد

- مريم صالح محمود حجازي

- محمود محمد اسماعيل منسي

- محمد عبدالفتاح أبو جمعة

- مأمون علي مصطفى الياسين

- فوزية عبدالله المغربي

- فلاح الغزال بني عيسى

- فتحية حسن عباس

- عفاف سليم أبو الهيجاء

- عدنان محمد شريف بني هاني

- عبدالله الحمادنة

- عادل عبد الناصر أحمد

- سمير سند عبد السلام ذياب

- سالم عبدالله سلامة عربيات

- زكي الخالدي

- حسين فواز العوادين

- حسن علي الوديان

- جواد علوش

- جميلة عبد السلام عربيات

- جمال علي اللالا

- أحمد رفيق غيث

- أحمد البواب

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون..