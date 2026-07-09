وفيَّات الأردن.. الخميس 9- 7- 2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، 9-7-2026:
- ياسر أبو الهيجاء
- وليد الغول
- وحيد علي الفارع الخشاشنة
- هاشم أحمد العساسفة الحباشنة
- نواف محمد علي الخلايلة
- نهلا محمد أحمد دواغرة
- نهال توفيق سعيد نصراوي
- نشأت شوقة بشقوي
- نجمة ثاني الجراح
- منير حداد
- مريم صالح محمود حجازي
- محمود محمد اسماعيل منسي
- محمد عبدالفتاح أبو جمعة
- مأمون علي مصطفى الياسين
- فوزية عبدالله المغربي
- فلاح الغزال بني عيسى
- فتحية حسن عباس
- عفاف سليم أبو الهيجاء
- عدنان محمد شريف بني هاني
- عبدالله الحمادنة
- عادل عبد الناصر أحمد
- سمير سند عبد السلام ذياب
- سالم عبدالله سلامة عربيات
- زكي الخالدي
- حسين فواز العوادين
- حسن علي الوديان
- جواد علوش
- جميلة عبد السلام عربيات
- جمال علي اللالا
- أحمد رفيق غيث
- أحمد البواب
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون..