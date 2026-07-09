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الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية

  • 09 تموز 2026
  • 11:24
الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية

خبرني - شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية سنويا، لبحث أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية.

وعقد جلالته، يوم أمس الأربعاء على هامش الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى تعمل في مجالات عديدة كالهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار، وريادة الأعمال، والصحة، والصناعات الكيميائية والتعدين.

وتطرقت اللقاءات إلى الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وإمكانية إقامة شراكات استراتيجية، إذ تم بحث فرص التعاون بين المملكة وهذه المؤسسات.

وحضر اللقاءات مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

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