فضل شاكر يعلق على قرار إخلاء سبيله: كتبت لي سطور جديدة في الحرية

خبرني - علق الفنان فضل شاكر للمرة الأولى على قرار المحكمة العسكرية في لبنان بإخلاء سبيله على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، موجها رسالة شكر إلى كل من دعمه خلال الفترة الماضية.

ونشر شاكر عبر حسابه الرسمي رسالة جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولًا ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي".

وأضاف: "أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي"، مختتمًا رسالته بالقول: "وعد مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد قررت، أمس الأربعاء، الموافقة على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية تعرّض لها، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي، في حين أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الوعكة الصحية منعته من حضور جلسة محاكمته.

ولا تزال المحاكمة مستمرة أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عبرا"، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى إفادات الشهود بشأن الأحداث التي وقعت في يونيو 2013.

وفي مسار قضائي منفصل، كانت محكمة جنايات بيروت قد أصدرت في وقت سابق حكما ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، بعدما رأت عدم كفاية الأدلة القانونية، وعدم ورود أي اعتراف من المدعى عليهم بحقه، إلى جانب تضارب أقوال المدعي وتنازله سابقا عن الدعوى.