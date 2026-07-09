المغرب يحمل الحلم العربي.. مواجهة مشتعلة أمام فرنسا الليلة

خبرني - تدخل بطولة كأس العالم 2026 اليوم مرحلة الحسم مع انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، حيث لم يعد هناك مجال للتعويض، وأصبح كل منتخب على بُعد انتصارين فقط من بلوغ المباراة النهائية.

وتتجه الأنظار العربية إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا، في مباراة تحمل أبعادا تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ يدخل "أسود الأطلس" اللقاء باعتبارهم آخر ممثل للعرب وإفريقيا في البطولة، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتكرار إنجاز مونديال 2022 أو حتى تجاوزه.

المغرب.. حلم عربي متجدد

بعد سلسلة من العروض المقنعة، يواصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، مستندا إلى شخصية قوية وانضباط تكتيكي وروح قتالية جعلته يتجاوز منافسين كبارا ويبلغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا.

ويؤمن الشارع العربي بأن المنتخب المغربي قادر على مواصلة المغامرة، خصوصا أنه أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه لم يعد مجرد "حصان أسود"، بل أصبح منافسا حقيقيا على أعلى المستويات.

جدل مصري لا يتوقف

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة، فإن الجدل ما زال حاضرا في وسائل الإعلام، بعدما اعتبر عدد من خبراء كرة القدم والمحللين أن "الفراعنة" لم يستحقوا مغادرة المنافسات في ذلك الدور، في ظل المستويات التي قدمها المنتخب خلال البطولة، وما صاحب مباراته الأخيرة أمام الأرجنتين من قرارات تحكيمية أثارت الكثير من النقاش.

ومع انتهاء مشوار مصر، تحولت غالبية الجماهير العربية لدعم المنتخب المغربي باعتباره ممثل الكرة العربية الوحيد في الأدوار الإقصائية.

مواجهات نارية

ربع النهائي لا يقتصر على مواجهة المغرب وفرنسا، بل يقدم أربع مباريات من العيار الثقيل تجمع مدارس كروية مختلفة وطامحين لكتابة التاريخ.

وتبرز مواجهة إسبانيا وبلجيكا كإحدى أكثر المباريات تكافؤا، فيما يسعى منتخب النرويج لمواصلة مفاجآته أمام إنجلترا، بينما تبدو الأرجنتين مطالبة بتجاوز سويسرا للحفاظ على حلم الدفاع عن لقبها العالمي.

برنامج مباريات ربع النهائي

الخميس 9 تموز

فرنسا × المغرب

ملعب جيليت ستاديوم

23:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة 10 تموز

إسبانيا × بلجيكا

ملعب سوفي ستاديوم

22:00

الأحد 12 تموز

النرويج × إنجلترا

ملعب هارد روك

00:00 منتصف الليل

الأرجنتين × سويسرا

ملعب أروهيد ستاديوم

04:00 فجر يوم الأحد