*
الخميس: 09 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الغارات الأميركية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصا في يومين

  • 09 تموز 2026
  • 10:33
الغارات الأميركية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصا في يومين

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء غارات أميركية.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة حسين كرمانبور في منشور عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، لافتا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة أميركية على غربي إيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) الخميس نقلا عن مسؤول محلي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

غارات أميركية قرب محطة بوشهر النووية
غارات أميركية قرب محطة بوشهر النووية
  • 2026-07-09 14:52
واشنطن تبدأ إجراءات شطب سورية من قائمة الإرهاب.. ودمشق ترحب
واشنطن تبدأ إجراءات شطب سورية من قائمة الإرهاب.. ودمشق ترحب
  • 2026-07-09 13:29
كاتس رداً على ترمب: لم نطلب إذناً للبقاء في لبنان
كاتس رداً على ترمب: لم نطلب إذناً للبقاء في لبنان
  • 2026-07-09 13:15
إيران.. مشهد تستعد لمراسم تشييع ودفن جثمان خامنئي في مرقد رضوي
إيران.. مشهد تستعد لمراسم تشييع ودفن جثمان خامنئي في مرقد رضوي
  • 2026-07-09 12:22
هدية مثيرة للجدل من أردوغان لقادة الناتو.. مسدسات تحمل أسماءهم
هدية مثيرة للجدل من أردوغان لقادة الناتو.. مسدسات تحمل أسماءهم
  • 2026-07-09 10:03
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية
  • 2026-07-09 09:46