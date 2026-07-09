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تراجع الإنتاج الصناعي السعودي

  • 09 تموز 2026
  • 10:14
تراجع الإنتاج الصناعي السعودي

خبرني - كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تراجع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في السعودية خلال مايو 2026 بنسبة 18.7%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
وبحسب البيانات تصدر قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة أكثر القطاعات تراجعا، إذ انخفض رقمه القياسي بنسبة 28.6%، فيما سجل نشاط الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 6.2% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، انخفض الرقم القياسي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.4%، في المقابل سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 5.7%، ليكون القطاع الوحيد الذي أنهى الشهر بمكاسب إيجابية.

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