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  • هدية مثيرة للجدل من أردوغان لقادة الناتو.. مسدسات تحمل أسماءهم

هدية مثيرة للجدل من أردوغان لقادة الناتو.. مسدسات تحمل أسماءهم

  • 09 تموز 2026
  • 10:03
هدية مثيرة للجدل من أردوغان لقادة الناتو مسدسات تحمل أسماءهم

خبرني - كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدّم هدايا غير اعتيادية إلى القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، تمثلت في مسدسات منقوشة بأسمائهم مرفقة بعلب ذخيرة.

وقال ستارمر، في تصريحات للصحافيين البريطانيين خلال رحلة عودته إلى المملكة المتحدة، إن أردوغان أهدى كل زعيم مسدساً يحمل اسمه، مشيراً إلى أن الهدايا أُرفقت بمذكرات تعفيها من قيود التصدير.

كما أوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه اضطر إلى ترك المسدس في تركيا، لأن إدخاله إلى المملكة المتحدة كان سيخالف القوانين المعمول بها بشأن حيازة الأسلحة.


من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء، إن المسدس الذي تلقاه ميرتس سُلّم إلى السفارة الألمانية، تمهيدا لاستكمال إجراءات استيراده بصورة قانونية وإدراجه ضمن مجموعة الهدايا الرسمية.

وفي البيان الختامي للقمة، أكد قادة الحلف التزامهم بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، مشددين على أن "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء".

تأتي القمة في مرحلة حساسة للحلف الذي تأسس قبل 77 عاما، بعدما طالب ترامب الدول الأعضاء بالوفاء بالتزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي، فيما تقلّص واشنطن انخراطها في القارة الأوروبية.

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