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بعد غيبوبة استمرت 73 يوماً.. وفاة ابنة وحيد سيف

  • 09 تموز 2026
  • 09:52
بعد غيبوبة استمرت 73 يوماً وفاة ابنة وحيد سيف

خبرني - توفيت إيمان وحيد سيف، ابنة الفنان المصري الراحل وحيد سيف وشقيقة الفنان أشرف سيف، بعد دخولها في غيبوبة كاملة استمرت 73 يوماً.

فقد أعلن أشرف سيف خبر وفاة شقيقته عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في رسالة مؤثرة نعاها فيها قائلاً: "بعد 73 يوماً في غيبوبة كاملة.. رحلت حبيبتي ونور عيني وتوأم روحي وأختي الغالية إيمان".

وأضاف أن شقيقته كانت "أطيب إنسانة على وجه الأرض"، معرباً عن حزنه لفقدانها، واصفاً رحيلها بأنه "أقسى لحظة في حياته".

وكان أشرف سيف قد واصل خلال فترة مرض شقيقته الدعاء لها ومناشدة المتابعين الدعاء بأن تتجاوز أزمتها الصحية، قبل أن يعلن وفاتها.

فيما من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان الراحلة ظهر الخميس من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يوارى جثمانها الثرى في مدافن الأسرة بطريق الواحات، فيما يُقام العزاء مساء السبت المقبل.

وجاء رحيل إيمان وحيد سيف بعد أيام من وفاة عمها الرسام سمير سيف، الذي فارق الحياة أثناء وجودها في المستشفى خلال فترة غيبوبتها.

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