قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية

خبرني - أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، فجر الخميس، أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب "ترتيبات إيرانية" عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط.

وقال قاليباف في منشور على منصة (إكس) إن "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمر دون عواقب".

كما أضاف "سأكون واضحا: إذا ضربتم، ستُضربون".

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أمر بشنّ ضربات جديدة على إيران، محذّراً من عواقب "أسوأ بكثير" إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز.

وسمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ موجة ضربات لليلة الثانية على التوالي ضدّ الجمهورية الإيرانية.

وفي الأيام الأخيرة، وقعت هجمات على ثلاث سفن على الأقل نُسبت إلى القوات المسلحة الإيرانية، وردّت الولايات المتحدة بضربات واسعة النطاق في إيران الثلاثاء، أعقبتها ضربات إيرانية على أهداف في دول خليجية، تكّررت، فجر الخميس.

ويشكّل مصير مضيق هرمز إحدى نقاط التجاذب الرئيسية بين طهران وواشنطن، بعدما قامت الأولى خلال الحرب بإغلاق هذا الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز عالميا. وربطا بذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيرانية. ونصّت مذكرة التفاهم على رفع كل طرف قيوده في هذا المجال.

وكانت حركة الملاحة البحرية بدأت تستأنف تدريجا بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية الشهر الماضي.