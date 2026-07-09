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بعد الضربات الأخيرة.. ترمب: إيران طلبت صفقة

  • 09 تموز 2026
  • 09:19
بعد الضربات الأخيرة ترمب إيران طلبت صفقة

خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعياً إلى إبرام اتفاق، مؤكداً أن الضربات الأميركية الأخيرة على طهران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية.

وأوضح ترمب، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أن الإيرانيين "اتصلوا قبل قليل"، مضيفاً: "إنهم يريدون إبرام صفقة".

"ضربناهم بقوة"
وقال إن الضربات الأميركية التي نفذت الأربعاء جاءت ردا بنسبة 20 ضعفاً على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية، مضيفاً: "لقد ضربناهم بقوة كبيرة. وعندما هاجموا، رددنا عليهم بقوة أكبر".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترمب أن الضربات على إيران جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت السفن، محذراً من أن الوضع "سيزداد سوءا" إذا أقدمت طهران على المزيد.

تأتي تصريحات ترمب بعد إعلان واشنطن توسيع ضرباتها ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع عسكرية وموانئ وقدرات مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

90 هدفاً عسكرياً إيرانياً
حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي استكمل، يوم الأربعاء في 8 يوليو/تموز، جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، بهدف تقويض قدرتها على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.

وقالت القيادة إن القوات الأميركية استهدفت نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على امتداد الساحل الإيراني.

كما أضافت أن هذه الضربات جاءت عقب تنفيذ ضربات هجومية وصفتها بالناجحة داخل إيران في الليلة السابقة.

وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها كانت قد استهدفت في 7 يوليو/تموز نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً، بينها أكثر من 60 زورقاً تابعاً لـ"الحرس الثوري" الإيراني، بهدف فرض "تكلفة باهظة" على طهران بعد ما وصفته بانتهاك وقف إطلاق النار عبر مهاجمة ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، وتتمتع بالجاهزية لتنفيذ أي عمليات يوجّه بها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية.

إيران ترد بهجمات على الكويت والبحرين
يذكر أن الولايات المتحدة شنت الثلاثاء ضربات على أكثر من 80 هدفاً في إيران رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

ثم أعلنت طهران اليوم مهاجمتها قواعد أميركية في الكويت والبحرين، رداً على ضربات واشنطن.

كما ألغت الولايات المتحدة الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن.

فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو (حزيران) لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

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