الأردن.. ارتفاع الإقبال على الشقق فوق 150 م² بنسبة 20% خلال حزيران

خبرني - ارتفع عدد الشقق المبيعة في الأردن خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12%، ليبلغ 2,990 شقة، مقارنة بـ2,659 شقة في الشهر نفسه من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهر التقرير الذي رصدته "المملكة"، أن الارتفاع شمل مختلف فئات المساحة خلال حزيران؛ إذ ارتفعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 20%، لتصل إلى 1,451 شقة، مقارنة بـ1,211 شقة في حزيران 2025.

كما ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 30% خلال حزيران، لتبلغ 867 شقة، مقارنة بـ665 شقة في الشهر نفسه من عام 2025.

وسجلت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا ارتفاعا بنسبة 8%، لتصل إلى 875 شقة، مقارنة بـ808 شقق في حزيران 2025.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة 15,533 شقة، مقارنة بـ16,410 شقق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 5%.

وبحسب المساحة، تراجعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال النصف الأول بنسبة 1%، لتبلغ 7,349 شقة، مقارنة بـ7,412 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 7% خلال النصف الأول، لتصل إلى 4,479 شقة، مقارنة بـ4,197 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا، فانخفضت مبيعاتها بنسبة 4% خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 4,681 شقة، مقارنة بـ4,853 شقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

وأظهرت بيانات حركة بيع العقار أن إجمالي بيوعات العقار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 62,023 عقارا، بانخفاض نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، منها 15,533 شقة و46,490 قطعة أرض.

وخلال حزيران، بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة 11,884 عقارا، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، و13% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 2,990 شقة و8,894 قطعة أرض.

وتوزعت بيوعات حزيران في محافظة العاصمة على 2,073 شقة و2,718 قطعة أرض، فيما توزعت في باقي المحافظات على 917 شقة و6,176 قطعة أرض.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3.042 مليار دينار، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ حجم التداول خلال حزيران 584.337 مليون دينار، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، و23% مقارنة بالشهر السابق.