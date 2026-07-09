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طارق خوري : الوحدات فقد كثيرا من الاستقرار الإداري والفني

  • 09 تموز 2026
  • 09:13
طارق خوري الوحدات فقد كثيرا من الاستقرار الإداري والفني

خبرني - انتقد النائب السابق طارق سامي خوري الأوضاع الإدارية والفنية في نادي الوحدات، معتبراً أن النادي بات "محطة للاعب الراحل واللاعب العائد، وللمدرب الراحل والمدرب العائد"، الأمر الذي أفقده الكثير من الاستقرار الفني والإداري.

وقال خوري، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الحالة انعكست سلباً على مسيرة النادي، مضيفاً أن بعض الأشخاص "يبيعون مصلحة الوحدات من أجل مصالحهم الشخصية"، فيما يدفع النادي وجماهيره الثمن.

وأكد أن الوحدات يجب أن يحافظ على استقراره ومصلحته العليا، مشدداً على أن "الوحدات ليس ملجأً لهذه النوعيات"، وفق تعبيره.

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