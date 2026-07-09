حادث مروع في دير علا.. مركبة تسقط داخل بركة زراعية وتخلف وفاة و8 إصابات

خبرني - شهدت منطقة دير علا في الاغوار، اليوم، حادثا مروريا مروعا اسفر عن وفاة شخص واصابة ثمانية اخرين، بعد ان تدهورت مركبة وسقطت داخل احدى البرك الزراعية، ما استدعى استجابة سريعة من فرق الدفاع المدني والاجهزة المختصة للتعامل مع الحادث وانقاذ المصابين.

وافادت مصادر طبية بان الحادث وقع نتيجة تدهور المركبة قبل سقوطها داخل البركة الزراعية، الامر الذي ادى الى وفاة احد الاشخاص في موقع الحادث، فيما تعرض ثمانية اخرون لاصابات متنوعة تراوحت بين الجروح والرضوض.



واكدت المصادر انه جرى اخلاء جثة المتوفى الى الطب الشرعي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، بينما عملت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف على نقل جميع المصابين الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

واوضحت المصادر ان الكوادر الطبية تعاملت مع المصابين فور وصولهم، حيث خضعوا للفحوصات والعلاج، فيما وصفت حالتهم الصحية العامة بانها متوسطة، دون تسجيل اي حالات حرجة حتى الان.



استجابة سريعة من فرق الانقاذ

وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات الانقاذ فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من التعامل مع الحادث واخلاء المصابين من موقعه ونقلهم الى المستشفى باسرع وقت ممكن، بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في المكان.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الحادث والتحقيق في اسباب تدهور المركبة وسقوطها داخل البركة الزراعية، فيما دعت الجهات المعنية السائقين الى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرق التي تشهد ظروفا قد تزيد من مخاطر الحوادث.