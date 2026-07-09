ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3811

خبرني - قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريجيز الأربعاء إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المصابين جراء الكارثة التي وقعت يوم 24 حزيران بلغ 16740 شخصا، وعدد المشردين 17907.

وجددت القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز دعواتها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الزلزالين، قائلة إن البلاد تمتلك أصولا كافية في الخارج للمساعدة في تمويل تلك الجهود إذا ألغي تجميد الحسابات.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على فنزويلا خلال العقدين الماضيين بسبب اتهامات للحكومة بارتكاب أفعال مناهضة للديمقراطية بخلاف اتهام البلاد بأنها بؤرة لتهريب المخدرات.

ولا تزال الكثير من هذه الإجراءات سارية. لكن بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أوائل هذا العام، قدمت واشنطن إعفاءات محددة لقطاع النفط في البلاد.

وقالت رودريجيز إنها أرسلت رسالة إلى الملك تشارلز تطلب فيها الإفراج عن الذهب الفنزويلي المودع في بنك إنجلترا. وذكرت أنها تحدثت إلى صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن الأموال.

ورفض بنك إنجلترا الإفراج عن نحو 31 طنا من الذهب الفنزويلي المودع في خزائنه. وتدور معركة قانونية طويلة الأمد بشأن هذا الذهب في المحاكم البريطانية.