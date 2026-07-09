الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط

خبرني - انخفض سعر الذهب، الخميس، وحوم قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وأذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد نزوله الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% عند 4069.80 دولارا.

وأعلن الجيش الأميركي الأربعاء شن غارات جديدة على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية، مما دفع إيران لشن هجمات على الكويت والبحرين في أحدث تصعيد ينذر بانهيار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها الخميس.

وقال كلفن وانج كبير محللي السوق لدى أواندا "العامل المحفز الداعم لهذا الاتجاه الهبوطي للذهب هو إعادة تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة ثانية في الربع الأول من العام المقبل".

وأضاف "بعد تبادل الضربات الأربعاء، أصبح اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران هشا في الوقت الحالي، لذا قد تصبح الأوضاع متقلبة مرة أخرى".

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا نسبته 68 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول وبنسبة 87% لرفعها في يناير كانون الثاني 2027.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 57.77 دولارا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 1591.13 دولارا وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1223.95 دولارا.