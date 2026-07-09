أجواء معتدلة حتى السبت وطقس حار نسبيا الأحد بالأردن

خبرني - تسجل درجات الحرارة، الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26- 14، وفي مناطق البادية 35- 20، وفي مناطق السهول 30- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40- 27، وفي البحر الميت 39- 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

ويطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الأحد، فترتفع درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.