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إيران تتوعد بردّ ساحق على القواعد الأميركية في المنطقة

  • 09 تموز 2026
  • 06:45
إيران تتوعد بردّ ساحق على القواعد الأميركية في المنطقة

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفه بـ"البنى التحتية والمنشآت المهمة" لقاعدتيْ عريفجان وعلي السالم في الكويت، بالإضافة إلى قاعدتيْ الجفير والشيخ عيسى في البحرين.

وأضاف -في بيان- أنه استخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن ما اعتبرها "المرحلة الأولى من الردّ العقابي على أمريكا".

وتوعد الحرسُ الثوريُّ  الجيشَ الأمريكي بردود "ساحقة" تشمل "قواعد أمريكية أخرى في المنطقة في حال تكرار أي اعتداء"، محذرا من أنه لن يترك أي "اعتداءات" من الجيش الأمريكي تمرّ دون ردّ.

وكان موقع "نور نيوز" الإيراني نقل عن مصدر عسكري -عقب الضربات- أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، و"سيكون ردا جالبا للندم" على الجانب الأمريكي.

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