حميات غذائية تقلل خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Nutrients العلمية أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، وحمية DASH، والتغذية النباتية عالية الجودة، يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى النساء.

حلل الباحثون البيانات المتعلقة بالعلاقة بين الأنماط الغذائية المختلفة وخطر الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المبيض، وخلافا للعديد من الدراسات السابقة التي ركزت على تأثير أطعمة أو فيتامينات معينة، قامت هذه الدراسة بتقييم جودة النظام الغذائي ككل، وأظهرت النتائج أقوى الأدلة لصالح حمية DASH ونظام البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى النظام النباتي "الصحي" القائم على الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات.

وظهر الارتباط الأبرز لهذه الأنظمة الغذائية مع سرطان القولون والمستقيم، حيث ارتبط الالتزام العالي بحمية DASH والبحر الأبيض المتوسط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بهذين النوعين من الأورام، أما بالنسبة لسرطان الثدي، فقد أظهر النظام النباتي عالي الجودة النتائج الأكثر فائدة.

ويشير الباحثون إلى أن كمية الأطعمة النباتية المُستهلكة ليست العامل الوحيد المهم، بل أيضا درجة معالجتها، فالأطعمة الغنية بالسكر والمكونات المُكررة لا تُوفر نفس التأثير الوقائي، في الوقت نفسه لا تتوفر بيانات كافية حول العلاقة بين هذه الأنماط الغذائية وخطر الإصابة بسرطان المبيض لاستخلاص استنتاجات قاطعة، ومع ذلك، يعتقد العلماء أن اتباع نظام غذائي صحي قد يكون جزءا مهما في برنامج الوقاية من السرطان لدى النساء.