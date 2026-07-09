لحظة اعتقال طريفة رجل اختبأ داخل ثلاجة هربا من الشرطة! - فيديو

خبرني - وثقت كاميرا مثبتة على جسم أحد عناصر الشرطة البريطانية لحظة غريبة تتسم بالطرافة، إذ توثق العثور على رجل مختبئ داخل ثلاجة أثناء محاولته الفرار، قبل أن يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأظهرت اللقطات رجال الشرطة في مدينة روتشستر وهم يعثرون على دين فورد (33 عاما) مختبئا داخل الجزء العلوي من ثلاجة بعد تفتيش مطبخ أحد المنازل، قبل أن يتمكنوا من إخراجه وإلقاء القبض عليه بعد مقاومة.

وجاء اعتقال فورد عقب بلاغ تقدمت به ضحيته، اتهمته فيه بممارسة إساءات نفسية وجسدية بحقها على مدى ستة أشهر.

وقالت الضحية إن فورد سيطر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرها على قطع علاقتها بعائلتها وأصدقائها، ولم يكن يسمح لها بمغادرة المنزل إلا بإذنه. وأضافت أنه احتجزها داخل غرفة وأجبرها على النباح مثل الكلب للسماح لها بالخروج، كما هددها بسكين، ولاحقها إلى منزل آخر عندما حاولت الهرب، وألقى طوبة عبر النافذة، وفي واقعة أخرى سكب عليها دلوا من المياه المتسخة.

وكشفت المحكمة أن فورد أنفق أموال الضحية على القمار والمخدرات والكحول وبطاقات اليانصيب الفورية، كما ضُبط بحوزته الكوكايين عند اعتقاله في ديسمبر 2025.

ومؤخرا، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالتسبب في أذى جسدي، والإضرار بالممتلكات، والتهديد بالقتل، والاعتداء، وممارسة سلوكيات السيطرة والإكراه، وحيازة الكوكايين.

وقال المحقق جورج فيشر إن فورد استخدم الخوف والعنف للسيطرة على حياة الضحية، مؤكدا أن محاولته الاختباء داخل الثلاجة لم تمنع الشرطة من تعقبه وتقديمه إلى العدالة، مشيدا بشجاعة الضحية في الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضت لها.