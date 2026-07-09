إعلان حالة التأهب والإنذار في قطر والبحرين

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الخميس، ارتفاع مستوى التهديد الأمني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن "مستوى التهديد الأمني مرتفع"، وحثت الجميع على اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم مغادرة الأماكن الآمنة، استعدادا لهجوم إيراني وشيك.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الخميس، إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من تهديد وشيك، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة "إكس"، إن صفارات الإنذار أُطلقت للتحذير من "تهديد قادم"، مطالبة الجميع بالبقاء في أماكن آمنة واتباع تعليمات الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور في وقت تستضيف فيه البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يعد أحد أبرز المراكز العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

وتزامن إطلاق صفارات الإنذار مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تعرضت البحرين خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية متكررة، بحسب تقارير، فيما كانت طهران قد توعدت بالرد على الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران مساء الأربعاء.