الامن اللبناني يعمم صورة أردني متهم بالاحتيال

خبرني - نشرت السلطات اللبنانية صورة شخص اردني الجنسية ، متهم بجرائم احتال ، داعية من يتعرف عليه الى ابلاغ الأجهزة الأمنية فورا.

وفي التفاصيل قالت شعبة العلاقات العامة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان ودرت لمفرزة امن طرابلس معلومات بان المدعو (ع. ط. د. ه. (مواليد عام 1980، أردني)) يقوم بالاحتيال على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احترافي.

وأضافت ان المتهم كان يلتقي ضحاياه في أماكن عامة، ويوهمهم بأنه يعمل في مجال الاستثمار في البورصة والذهب والفضة، ويطلب منهم تزويده بمبالغ مالية لاستثمارها في هذه المجالات، وما إن يتسلّم المبالغ المطلوبة حتى يتوارى عن الأنظار.

ودعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالأجهزة الامنية للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.