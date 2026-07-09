انفجارات وغارات اميركية على عدة مواقع في جنوب ايران

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبي البلاد، بالتزامن مع غارات استهدفت مواقع بحرية وتفعيل الدفاعات الجوية.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ثلاثة انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك، إضافة إلى انفجارين في جزيرة أبو موسى، كما سُجلت انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان.

وأضاف التلفزيون الإيراني لاحقًا أن مدينة بندر عباس شهدت دوي ثمانية انفجارات، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية.

من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في ميناء تشابهار جنوب شرقي إيران، مشيرة إلى أن شظايا مقذوفات أمريكية أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة.

وأكدت الوكالة أن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي إيران لم تُسبب أضرارًا في محطة بوشهر النووية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة معادية في جنوب البلاد.