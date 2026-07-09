وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة .. اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى مستشار الأمراض الصدرية في مستشفى الأمير حمزة الدكتور وحيد الفارع الخشاشنة ، الذي يعتبر اول طبيب في الأردن تعامل مع مصابي كورونا عند بدء الجائحة.

وسيشيع جثمان الفقيد الخميس 9/7/2026 بعد صلاة العصر من مسجد كفرعوان الكبير في اربد إلى مقبرة البلدة.

العزاء في اربد في قرية كفرعوان يومي الخميس والجمعة بعد صلاة العصر ، للرجال في مضافة الخشاشنة، وللنساء في منزل عم الفقيد أبو نبيل.

العزاء في عمان يومي السبت والأحد ، في مسجد الفيحاء/ الشميساني، من بعد صلاة العصر وحتى 10 مساءً.