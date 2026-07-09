*
الخميس: 09 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مع الله
  • وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة .. اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن

وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة .. اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن

  • 09 تموز 2026
  • 00:20
وفاة الدكتور وحيد الخشاشنة اول من تعامل مع مصابي كورونا بالاردن

خبرني  -  انتقل الى رحمة الله تعالى مستشار الأمراض الصدرية في مستشفى الأمير حمزة الدكتور وحيد الفارع الخشاشنة ، الذي يعتبر اول  طبيب في الأردن تعامل مع مصابي كورونا عند بدء الجائحة.

وسيشيع جثمان الفقيد الخميس 9/7/2026 بعد صلاة العصر من مسجد كفرعوان الكبير في اربد إلى مقبرة البلدة.

 العزاء في اربد في قرية كفرعوان يومي الخميس والجمعة بعد صلاة العصر ، للرجال في مضافة الخشاشنة، وللنساء في منزل عم الفقيد أبو نبيل.

العزاء في عمان يومي السبت والأحد ، في مسجد الفيحاء/ الشميساني، من بعد صلاة العصر وحتى 10 مساءً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاردن .. وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق المتقاعد عبدالله الحمادنة
الاردن .. وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق المتقاعد عبدالله الحمادنة
  • 2026-07-08 21:38
وفاة الأستاذ أيمن الحسن
وفاة الأستاذ أيمن الحسن
  • 2026-07-08 09:35
والدة الوزير السابق محمد عبيدات في ذمة الله - تفاصيل دفن الجثمان والعزاء
والدة الوزير السابق محمد عبيدات في ذمة الله - تفاصيل دفن الجثمان والعزاء
  • 2026-07-08 02:46
اربد : وفاة الفاضلة زينات جمعة ارملة المرحوم زياد الملقي
اربد : وفاة الفاضلة زينات جمعة ارملة المرحوم زياد الملقي
  • 2026-07-07 23:16
الحاجة مريم حسين محمد عوده في ذمة الله
الحاجة مريم حسين محمد عوده في ذمة الله
  • 2026-07-07 18:11
سالم سلامة العقبي (ابو هاني) في ذمة الله
سالم سلامة العقبي (ابو هاني) في ذمة الله
  • 2026-07-06 12:17