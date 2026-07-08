مصر تكافئ حسام حسن بتجديد عقده

خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء موافقته على تجديد عقد حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، بعد مسيرة ناجحة في كأس العالم إذ حقق "الفراعنة" أول فوز في تاريخهم في النهائيات.

وقاد حسن مصر لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم في دور المجموعات، قبل الخروج من دور 16 بعد خسارة درامية قرب النهاية 3-2 أمام الأرجنتين حاملة اللقب، على أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد عقده الجديد خلال الاجتماع المقبل للاتحاد المصري بعد عودة المنتخب من أميركا.

وتولى حسن (59 عاما) تدريب مصر في فبراير 2024 وقاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة منذ 8 سنوات.