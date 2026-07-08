الخضير: تطوير تجربة الزائر وتعزيز الشراكة مع الهيئات الثقافية لإنجاح مهرجان جرش

خبرني - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الأربعاء، إن إدارة المهرجان تعمل على تطوير تجربة الزائر من خلال خطة متكاملة تشمل تسهيل النقل والوصول، وتعزيز الخدمات في موقع المهرجان، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة جرش.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الخضير مع رؤساء وممثلي الهيئات الثقافية في محافظة جرش، في مركز جرش الثقافي، بحضور مدير ثقافة جرش، عقلة القادري، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون خلال فعاليات الدورة الحالية من المهرجان.

واستعرض الخضير البرنامج الثقافي للمهرجان وأبرز الفعاليات المقررة، مشيرا إلى أن الخطة تركز على تحسين تجربة الزائر منذ وصوله إلى موقع المهرجان، مرورا بمرافق الحرف اليدوية وأماكن الجلوس، وصولا إلى حضور الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضاف أن إدارة المهرجان تسعى إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة ومتنوعة، بما يعزز مكانة مهرجان جرش، ويسهم في استقطاب الزوار ودعم التنمية الاقتصادية في المجتمع المحلي.

وناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون بين إدارة المهرجان والهيئات الثقافية، بما يدعم إنجاح الفعاليات، وإبراز الحراك الثقافي والفني الذي تشهده المحافظة.

وأكد الخضير أهمية دور الهيئات الثقافية في إنجاح البرامج والأنشطة المصاحبة، داعيا إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق، بما يعكس المكانة الثقافية والوطنية التي يحظى بها مهرجان جرش.

من جانبهم، قدم رؤساء وممثلو الهيئات الثقافية عددا من المقترحات والأفكار الهادفة إلى إثراء فعاليات المهرجان، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع إدارة المهرجان بما يسهم في تحقيق أهدافه.