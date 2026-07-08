بلدية عجلون تطلق خدمة مخطط الموقع التنظيمي الإلكتروني

خبرني - أطلقت بلدية عجلون الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي، خدمة إصدار "مخطط الموقع التنظيمي" إلكترونيا، تماشيا مع التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام وتبسيط الإجراءات.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها ودفع الرسوم من منازلهم، بما يوفر الوقت والجهد، وينهي المعاملات الورقية.

وتمثل هذه الخدمة إعادة هندسة شاملة للإجراءات الداخلية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والنزاهة عبر تقليص التدخل البشري، وتندرج ضمن حزمة مشروعات رقمية متكاملة تسعى البلدية إلى إطلاقها تباعا، بهدف تحويل عجلون إلى "مدينة ذكية" ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في بناء منظومة حكومية متطورة تخدم أبناء المحافظة.

وجاء هذا الإنجاز الرقمي ثمرة جهود مكثفة بذلتها مديرية التنظيم/ قسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في البلدية، ممثلة بالمهندسين حسام الصمادي، وأنال الزغول، وأنغام العنانزة، الذين عملوا على حوسبة المخططات الهيكلية والتنظيمية، بالتنسيق والدعم الفني من المهندسة سوزان عاطف، والمهندسة رانيا الخالدي، والمهندس محمد الشاعر، والمهندسة جميلة الخرابشة من وزارة الإدارة المحلية.

يذكر أن بلدية عجلون الكبرى تعد من البلديات السباقة في تبني استراتيجيات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والسياحي في المنطقة.

ويمكن للمواطنين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق لموقع وزارة الإدارة المحلية للبدء باستخراج المخطط إلكترونيا.