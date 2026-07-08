بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مأدبا الأول

خبرني - ناقش اجتماع عقد في دار بلدية مأدبا الكبرى الترتيبات والاستعدادات الخاصة بتنظيم ماراثون مأدبا الأول، المزمع إقامته في 31 تموز الحالي في مدينة مأدبا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التنظيمية الشاملة للماراثون، وبحث الجوانب الأمنية والمرورية والطبية واللوجستية، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى معايير السلامة والانضباط.

وحضر الاجتماع المديرة العامة لجمعية الماراثونات الأردنية دينا الكرد، وممثلون عن القوات المسلحة الأردنية، وقيادة الدرك ومحافظة مأدبا، والشرطة السياحية، ومديرية شرطة مأدبا، وإدارة السير وقسم سير مأدبا، ومديرية دفاع مدني مأدبا، والكوادر الطبية، والجهات الشريكة والمعنية بتنظيم الحدث.

وأكد رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى هيثم جوينات أهمية هذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه مدينة مأدبا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الماراثون يشكل فرصة للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المدينة، وتعزيز حضورها على خارطة الفعاليات الرياضية والسياحية في المملكة.

وأضاف أن بلدية مأدبا الكبرى تضع جميع إمكاناتها، وبالتعاون مع الشركاء، لإنجاح الماراثون وإظهاره بالصورة التي تليق بمدينة مأدبا وتاريخها العريق، مثمنا جهود جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والخدمية المشاركة في التحضير لهذا الحدث.

من جانبها، استعرضت الكرد خطة العمل الخاصة بالماراثون، مؤكدة أن الحدث سيحمل طابعا مميزا يعكس هوية مدينة مأدبا، وسيوفر تجربة رياضية وسياحية فريدة للمشاركين والزوار.